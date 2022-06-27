Fethiyespor'dan Alim Karaca'ya Ziyaret - Haberler

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Fethiyespor'dan Alim Karaca'ya Ziyaret

ANKA - Yerel
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Fethiyespor'dan Alim Karaca'ya Ziyaret

Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, yönetim ve yeni teknik direktörü Mesut Toros, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’yı ziyaret etti.

Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, yönetim ve yeni teknik direktörü Mesut Toros, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

Fethiyespor yönetimi, yeni teknik direktörü Mesut Toros ile birlikte Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti. Karaca, Fethiyespor'un TFF 2.  Lig'de başarılı olacağını söyleyerek, "Teknik direktörümüz bize yabancı değil. Daha önce Fethiyespor'da görevlerde bulundu. Camiayı biliyor. Fethiyespor'umuz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

ANKA / Yerel

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