Fethiyespor'dan Alim Karaca'ya Ziyaret Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, yönetim ve yeni teknik direktörü Mesut Toros, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’yı ziyaret etti. Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, yönetim ve yeni teknik direktörü Mesut Toros, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti. Fethiyespor yönetimi, yeni teknik direktörü Mesut Toros ile birlikte Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti. Karaca, Fethiyespor'un TFF 2. Lig'de başarılı olacağını söyleyerek, "Teknik direktörümüz bize yabancı değil. Daha önce Fethiyespor'da görevlerde bulundu. Camiayı biliyor. Fethiyespor'umuz için hayırlı uğurlu olsun" dedi. ANKA / Yerel Mesut Toros Alim Karaca Fethiyespor Fethiye Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Fethiyespor'dan Alim Karaca'ya Ziyaret - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.