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Fethiye'de 19 Eylül Gaziler Günü Anma Programı

Fethiye'de 19 Eylül Gaziler Günü Anma Programı
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19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Fethiye'de protokol heyeti, Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti. Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş ve diğer yetkililer, dernek başkanı Namık Ünal ile görüşerek derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ünal, 1921'de Atatürk'e gazilik unvanı verildiğini vurgulayarak teşekkürlerini iletti. Ertaş ise, şehit ve gazileri anarak sağlık ve mutluluk diledi.

19 Eylül Gaziler Günü anma programı dolayısıyla protokol heyeti, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ettiler.

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Deniz Albay Emre Ahmet İnal, Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, kurum müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri; Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Namık Ünal ve üyeler ile bir araya geldiler. Sohbet havasında geçen ziyarette Dernek Başkanı Ünal, protokol heyetine faaliyetleri hakkında bilgiler aktardılar. Kaymakam Ertaş, günün anısında derneğin anı defterini imzaladı.

Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Namık Ünal yaptığı açıklamada, "19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Büyük Önder Atatürk'e mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verilmiştir. Bu anlamlı günde Fethiye protokolü olarak bizleri yalnız bırakmadınız. Hepinize yönetim kurulum adıma çok teşekkür ediyorum" şeklinde ifadeler kullandı.

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş açıklamasında, "Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları, tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş olan gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize de sağlık, mutluluk ve huzur diliyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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