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Fethiye Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'nde Vefa Gecesi

Fethiye Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'nde Vefa Gecesi
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Fethiye Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi, 15 yılını tamamlayan doktor ve personeline özel bir gece düzenleyerek vefa gösterdi. Etkinlikte 57 çalışana plaket verildi ve katılımcılar müzik ve eğlence eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Fethiye Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi, 15 yılını dolduran doktor ve personeline vefa göstermek amacıyla özel bir gece düzenledi.

Genel Müdür Ali Şenol Tüzemen, Başhekim Dr. Öztürk Günal ve diğer yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, uzun yıllardır hastaneye emek veren 57 çalışana plaket takdim edildi. Lokman Hekim Esnaf Hastanesi kuruluşu olan S.A.F.'ta düzenlenen geceye, hastane yönetimi ve çalışanlar aileleriyle birlikte katıldı. Etkinlik boyunca müzik ve eğlence eşliğinde keyifli anlar yaşanırken, yapılan çekilişle beş personele para ödülü ve çeşitli hediyeler verildi.

Gecede konuşma yapan Başhekim Dr. Öztürk Günal, uzun yıllar aynı kurumda çalışmanın önemine değinerek, "Hep birlikte büyüdük, gelişip aile olduk. Bir işyerinde uzun süre çalışmanın iki sebebi var; huzurlu bir çalışma ortamı ve güven duygusu. Bu güzel ortamı sağlayan yönetime teşekkür ediyorum" dedi.

Personelin birlik ve dayanışma duygularını pekiştiren etkinlik, gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren eğlenceyle sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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