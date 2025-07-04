Fethiye'nin Yeni Kaymakamı Fatih Akkaya Görevine Başladı

Fethiye'ye atanan Kaymakam Fatih Akkaya görevine başladı. İlk konuşmasında tevazu, iş birliği ve kamu hizmetinde ortak akıl vurgusu yapan Akkaya, "Siz mutlu olursanız ben de mutlu olurum. Ben mutlu olursam, Fethiye mutlu olur" dedi.

Fethiye'nin yeni kaymakamı Fatih Akkaya görevine resmen başladı. İlk iş olarak ilçe protokolüyle selamlaşan Akkaya, ardından kamu kurum müdürleri ve amirleriyle tanışma toplantısı düzenledi. Toplantıda samimi ve vizyoner bir konuşma yapan Akkaya, "Sizlere de, bana da hayırlı olsun. Allah güzel insanlar çıkarsın karşımıza, hep birlikte güzel hizmetler yapmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında "devlet görevi" vurgusu yapan Akkaya, "Her ayrıldığım yerde söylediğim gibi; biz burada babamızın işini yapmıyoruz. Eğer öyle olsaydı, belki kibir yapma hakkımız olurdu. Ama biz devletimizin işini yapıyoruz. Bu işi de tüm kamu kurumlarıyla, STK'larla, odalarla el ele vererek birlik içinde yürütmeliyiz" diye konuştu.

Fethiye'deki görev süresi boyunca en büyük önceliğinin uyum ve iş birliği olduğunu vurgulayan Akkaya, "Bizler koordinasyon görevi üstlenerek, bir orkestra şefi gibi süreci birlikte yöneteceğiz. Siz mutlu olursanız ben de mutlu olurum. Ben mutlu olursam, Fethiye mutlu olur" sözleriyle kapsayıcı bir yönetim anlayışı sundu.

Fethiye'ye duyduğu özel ilgiyi de dile getiren Akkaya, "Benim şahsi kanaatim İstanbul'u kıyaslama dışı tutarak, dünya şehirleri arasında Antalya'dan sonra ikinci sırada Fethiye gelir. Doğası, insan kalitesi, yurtdışı bağlantıları ve misafir çeşitliliğiyle Fethiye bir dünya kentidir. Bu algım gençlik yıllarıma dayanır ve burada fazlasıyla karşılık bulduğuna eminim. Bu vizyonu da daha ileriye taşımak için hep beraber çalışacağız. Basınımızın ve tüm kurumlarımızın desteğiyle uyum içinde çalışacağız. İnşallah hayal kırıklığı yaşamayız, hep birlikte başarılı oluruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA