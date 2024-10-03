Fethiye Kaymakamlığı'nda Emeklilik Veda Yemeği

Fethiye Kaymakamlığı şef kadrosunda uzun yıllardır görev yapan Ramazan Özdemir'in emekliye ayrılması nedeniyle düzenlenen veda yemeğinde duygusal anlar yaşandı.

Fethiye'de bir restaurantta düzenlenen veda yemeğine Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Necla Yıldız ve diğer görevliler katılırken, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş şef kadrosunda uzun yıllar başarılı şekilde görev yapan Ramazan Özdemir'e teşekkür belgesi sundu. Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş bu veda programında Özdemir'e sağlıklı hayat dileğinde bulundu. - MUĞLA