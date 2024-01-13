Fethiye İlçe Müftülüğü Hacı Fehmi Özer 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri Filistin'e yardım için kumbaralarını açtı

Fethiye İlçe Müftülüğü Hacı Fehmi Özer 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Fethiye Şubesi'ne gelerek kumbaralarını açtı. Açılan kumbaralardan çıkan paralar Filistin'e yardım olarak gönderilecek.

Hacı Fehmi Özer 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistinli Müslümanların ihtiyaçlarının karşılanması için bağışladılar. Hacı Fehmi Özer 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, öğreticileri nezaretinde İlçe Müftüsü Kamil Oktay'ı ziyaret ettiler. Ziyaret esnasında kumbaralarını açan minikler kumbaradaki harçlıklarını Filistin'de ki Müslümanların ihtiyaçlarının karşılanması için İlçe Müftüsü Oktay'a teslim ettiler.

Öğrenci ve öğreticilerine teşekkür eden İlçe Müftüsü Oktay, miniklere çeşitli hediyeler verdi. - MUĞLA