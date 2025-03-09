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Fethiye Devlet Hastanesi'nde Doğuma Hazırlık Eğitimi

Fethiye Devlet Hastanesi'nde Doğuma Hazırlık Eğitimi
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Fethiye Devlet Hastanesi'nde düzenlenen 'Doğuma Hazırlık ve Bebekli Yaşama Geçiş' eğitimi ile anne ve baba adayları, doğum süreci hakkında bilgi sahibi oluyorlar.

Fethiye Devlet Hastanesi Gebe Okulu'nda anne ve baba adayları 'Doğuma Hazırlık ve Bebekli Yaşama Geçiş' eğitimi ile bilinçleniyor.

Fethiye Devlet Hastanesi, anne ve baba adaylarına doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası süreçler hakkında bilgi vermek ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen gebe okulu eğitimlerini sürdürüyor. 'Doğuma Hazırlık ve Bebekli Yaşama Geçiş' başlığı altında verilen eğitimler, anne ve baba adaylarına doğum sürecine dair bütüncül bir anlayış kazandırmayı hedefliyor. Eğitim kapsamında gebelik sürecini ve doğumu anlama, yenidoğan bakımı ve emzirme, doğum sonrası anne-bebek bağlanması gibi konular ele alınıyor. Ayrıca, doğumu kolaylaştırıcı nefes ve gevşeme teknikleri de uygulamalı olarak öğretiliyor.

Hastane yetkilileri, eğitimlerin ebeveyn adaylarının bilinçli ve hazırlıklı bir şekilde doğuma yaklaşmalarına yardımcı olmayı amaçladığını ifade ederken, katılımcılar da bu süreçte verilen bilgilerin ve tekniklerin kendilerine büyük bir fayda sağladığını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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