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Fethiye'deki Cami, Çocuklara Özel Ramazan Etkinliği Düzenliyor

Fethiye'deki Cami, Çocuklara Özel Ramazan Etkinliği Düzenliyor
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Gökalan Camii'nde, Ramazan ayı boyunca teravih namazı sonrası çocuklara balon ve ikram dağıtılıyor. Bu etkinlik, çocukların camiye ilgisini artırıyor ve Ramazan coşkusunu pekiştiriyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Esenköy Mahallesi Gökalan Camii'nde çocuklar için ayrı bir Ramazan coşkusu yaşanıyor. Cami görevlisi Ufuk Dinçer'in öncülüğünde, her akşam teravih namazı sonrası çocuklara balon ve çeşitli ikramlar dağıtılıyor.

Esenköy Mahallesi Gökalan Camii'nde, Ramazan ayının manevi atmosferine renk katmak amacıyla çocuklar için özel bir etkinlik düzenleniyor. Cami görevlisi Ufuk Dinçer'in öncülüğünde her akşam teravih namazı sonrasında çocuklara balon ve çeşitli ikramlar dağıtılıyor.

Bu güzel uygulama, çocukların camiye olan ilgisini artırırken, Ramazan ayının coşkusunu da pekiştiriyor. Fethiye Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bu güzel uygulamayı hayata geçiren cami görevlimiz Ufuk Dinçer Hocamıza, ikram sahiplerine ve tüm cemaatimize teşekkür ederiz" denildi.

Gökalan Camii'nde yaşanan bu Ramazan coşkusu, çocukların dini değerleri tanımaları ve camiyi sevmeleri açısından büyük önem taşıyor. Bu tür etkinliklerin, toplumda birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmesi bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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