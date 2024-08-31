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Fethiye'de Zafer Bayramı kutlamaları ve Adamlar konseri

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Fethiye'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi ve Adamlar grubu konser verdi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte gençler Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti.

Fethiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen fener alayı vatandaşların yoğun katılımıyla geçti. Fener alayının ardından Fethiye Beşkaza Meydan'ında Adamlar grubu sahne aldı.

Fethiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzlerce kişi Özgecan Anıtı'ndan, Beşkaza Meydanı'na ellerinde meşale ve Türk bayrakları ile yürüdü. Fener alayına, bando takımı da eşlik etti. Fener alayının ardından Fethiye Beşkaza Meydan'ında Adamlar grubu sahne aldı. Yoğun katılımla gerçekleşen konsere gençler rağbet gösterdi. Büyük ilginin gösterildiği konserde 'Adamlar' grubu sevilen şarkıları kendisini dinlemeye gelenlerle birlikte seslendirdi. Konser alanını dolduran gençler ve müzikseverler ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan grup, müzikseverlerden büyük alkış aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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