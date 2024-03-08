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Fethiye'de Ramazanı Karşılama Şenliği Düzenlenecek

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Muğla'nın Fethiye İlçe Müftülüğü, Yeni Hamidiye Camii bahçesinde Ramazanı karşılama şenliği düzenleyecek. Etkinlikte çocuklar için birçok etkinlik ve sürprizler yer alacak.

Muğla'nın Fethiye İlçe Müftülüğü, 10 Mart tarihinde saat 14.00 ile 19.00 saatleri arasında Yeni Hamidiye Camii bahçesinde Ramazanı karşılama şenliği düzenleyecek.

Fethiye İlçe Müftülüğü, 10 Mart tarihinde saat 14.00 ile 19.00 arasında Yeni Hamidiye Camii bahçesinde Ramazanı karşılama şenliği düzenliyor. Etkinlik kapsamında çocuklar için birçok etkinlik düzenlenirken, bol eğlence ve aktiviteler yer alacak. Ayrıca katılımcılara çeşitli yiyecek ve içecekler ikram edilecek. Şenlikte sürpriz etkinlikler de düzenlenerek katılımcıların keyifli vakit geçirmesi hedefleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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