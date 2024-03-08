Fethiye'de Ramazanı Karşılama Şenliği Düzenlenecek

Muğla'nın Fethiye İlçe Müftülüğü, 10 Mart tarihinde saat 14.00 ile 19.00 saatleri arasında Yeni Hamidiye Camii bahçesinde Ramazanı karşılama şenliği düzenleyecek.

Fethiye İlçe Müftülüğü, 10 Mart tarihinde saat 14.00 ile 19.00 arasında Yeni Hamidiye Camii bahçesinde Ramazanı karşılama şenliği düzenliyor. Etkinlik kapsamında çocuklar için birçok etkinlik düzenlenirken, bol eğlence ve aktiviteler yer alacak. Ayrıca katılımcılara çeşitli yiyecek ve içecekler ikram edilecek. Şenlikte sürpriz etkinlikler de düzenlenerek katılımcıların keyifli vakit geçirmesi hedefleniyor. - MUĞLA