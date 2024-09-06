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Fethiye'de ormanda terk edilmiş bebek bulundu

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanda terk edilmiş bir bebek bulundu. Bebek, sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye sevk edildi.

Fethiye'de ormanda terk edilmiş bebek bulundu

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanda terk edilmiş bir bebek bulundu.

İddiaya göre, Karaçulha Mahallesi'nde bölgede gezmeye çıkan iki genç Kayıkseki bölgesinde mola verip su içtikleri sırada bir bebek ağlaması duydu. Sesin geldiği yere doğru yönelen gençler, ormanın içinde terk edilmiş bir bebekle karşılaştı. Bebeği bulan gençler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, bebeği bulunduğu yerden güvenli bir şekilde aldı. Kundağa sarılı olan ve göbek bağı kordonu hala yerinde duran bebek, sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye sevk edildi. İlk incelemelere göre bebeğin yaklaşık bir günlük olduğu tahmin edilirken, güvenlik güçleri de bebeği terk eden kişi ya da kişilerin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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