Fethiye Belediyesi'nden Sokak Hayvanları İçin "Mamamatik" - Haberler

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Fethiye Belediyesi'nden Sokak Hayvanları İçin "Mamamatik"

ANKA - Yerel
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Fethiye Belediyesi'nden Sokak Hayvanları İçin 'Mamamatik'

Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, sokak hayvanları için "Mamamatik" uygulamasını başlattı.

Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, sokak hayvanları için "Mamamatik" uygulamasını başlattı.

Mamamatikler, Fethiye Belediyesi tarafından 3. Etap Sahil Bandı ve Beşkaza Meydanı olmak üzere şehrin iki farklı konumuna yerleştirildi.

Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Çevre Yüksek Mühendisi Selver Hatice Kabak, uygulamayla ilgili şunları söyledi:

"Mamamatik üzerindeki potaya sadece cam, metal ve plastik atıklardan oluşacak şekilde 5 adet geri kazanılabilir nitelikteki atık atıldıktan sonra butona basarak sokaktaki kedi ve köpeklerimiz için mama desteği verilmektedir. Can dostlarımıza ve çevremize olan duyarlılığımıza eklemiş olduğumuz bu projemizle hem sokaktaki dostlarımıza katkı sağlamayı hem de sıfır atık bilincinin gelişmesini amaçladık. Mamamatik olarak adlandırılan otomat kutularına atılan ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması ile bu atıklar çöp olmaktan kurtarılırken öte yandan sokak hayvanlarımızın beslenme ihtiyaçları giderilecek. Hayırlı olmasını ve amacına ulaşmasına diliyorum."

ANKA / Yerel

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Fethiye Belediyesi Hatice Kabak Yerel Haberler

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