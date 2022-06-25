Fethiye Belediyesi'nden 21. Nif Kiraz Festivali

Fethiye Belediyesi tarafından düzenlenen 21. Nif Kiraz Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Sanatçılar Adem Kazan ve Ayşe Dinçer, alanı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattılar.

Festival, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Fethiye Belediyesi'nin icraatlar filminin yayınlamasının ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Adem Kazan, sahneye çıktı. Birbirinden güzel şarkılarını Nif ve civar mahallelerden gelen vatandaşlar için söyleyen Kazan, vatandaşlar ile birlikte meydanda oynadı.

Festivalde en iyi kiraz üreticilerinin seçimi yapıldı. Jüri üyesinin oylarıyla birinciliğe Yunus Nadi Gökmen seçildi. Yarışmada ikinci Cengiz Gökmen, üçüncü ise Erol Ünal oldu. Daha sonra yapılan en hızlı kiraz yeme yarışması ise renkli görüntülere sahne oldu. 15 kişinin katıldığı yarışta birinciliği, İsmail Aban isimli vatandaş kazandı. Yarışmacılara ödüllerini, Nif Mahalle Muhtarı Ferhat Uysal verdi.

Festivalde konuşan Nif Muhtarı Ferhat Uysal, "Köyümüzün bereketli topraklarından geleneğimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bu sene 21.ni düzenlediğimiz festivalimiz, bizi ortak noktada buluşturuyor. Bugün ayrışma değil, zorluklar karşısında birleşme günüdür. Programın yapılmasında emeği olan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim" dedi.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise konuşmasında şunları kaydetti:

"12 yıl önce Kumluova'da festivaller yapıyorduk. 12 yıl sonra Ayşe hanım ve sevgili eşiyle burada tekrar buluşmaktan büyük mutluluk duydum. 2 yıl kabus gibi bir pandemi süreci geçirdik. Sizlerle birlikte olamadık. Ama bu süreç içerisinde kültürel faaliyetlerden geri kalsak da hizmetlerden eksik kalmadık. Gece gündüz çalıştık. Maalesef tüm kötü koşullar bize denk geldi. Çok büyük bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Ama mazeret üretmeden hizmetler yapıyoruz. Seçimden önce Nif'e ne söz verdiysek yerine getireceğiz. 41 mahallemizde asla siyasi ayrım yapmadan, herkesi eşit tutarak hizmet yapmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarını bir dönemde yapacağız. Çal dağın eteğinden, Nif köyünden milletvekili çıkartan, Pırnaz'dan bir yörük çocuğunu milletvekili yapan, Kumluova'nın bir yörük çocuğunu Fethiye Belediye Başkanı yapan, Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte kalın."

Başkan Karaca, konuşmasının ardından sanatçı Ayşe Dinçer'e çiçek takdim etti.

Konuşmalar sonrasında sanatçı Ayşe Dinçer yoğun alkış eşliğinde şakılarını seslendirmeye devam etti. Renkli görüntülere sahne olan konserde, Ayşe Dinçer, Nif'te olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

ANKA / Yerel