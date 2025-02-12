ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon

Trump'tan Putin'e savaşın seyrini değiştirecek telefon: Anlaştık
5 ilimizde eğitime kar arası

5 ilimizde eğitime kar arası
Naci Görür'den Çanakkale'nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın

Naci Görür'den bir şehrimizin uykularını kaçıracak uyarı
AK Partili Gökçek'ten 'Başarır' iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu

"Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu"

Ferdi Tayfur'un Vefatının 40. Gün Mevlidi Adana'da Okundu

Ferdi Tayfur'un Vefatının 40. Gün Mevlidi Adana'da Okundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü arabesk sanatçısı Ferdi Tayfur'un vefatının 40. günü anısına Adana'da düzenlenen mevlide katılım beklenenin çok altında kaldı. Sabancı Merkez Camii'nde yaklaşık 50 kişinin katıldığı mevlitte, Tayfur'un hayatı ve eserleri anıldı.

Adana'da Ferdi Tayfur'un vefatının 40. gün mevlidi okundu, mevlide çok az vatandaşın katılması ise dikkat çekti.

Arabeski usta ismi Ferdi Tayfur 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Vefatıyla sevenleri ve tüm Türkiye adeta yasa boğuldu. Tayfur'un ölümünün üzerinden 40 gün geçti. Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un memleketi Adana'da 40 mevlidi okundu.

Sabancı Merkez Camii'nde okunan mevlide Adanalılar ilgi göstermedi. Mevlide yaklaşık 50 kişi katıldı. Mevlidinin ardından Ferdi Tayfur'un anısına tatlı dağıtıldı.

Mevlide gelen Ertuğrul Şahanbaz, "Ben kendisinin şarkılarıyla büyüdüm. Bütün kasetleri hemen hemen bende var, posterleri var. Kendisine Allahtan rahmet diliyorum" dedi.

Hakkı Şen isimli vatandaş, "Çok üzgünüz, cenazesine de gitmiştik İstanbul'a hatta ulu camiiden adana toprağı götürdük yarım çuval. Çok üzgünüz, Türkiye'mizin değerli bir üstadıydı. Artık şarkıları bize miras kaldı" sözlerine yer verdi.

Binnaz Sayın ise, "Çok üzüldük, hala üzülüyoruz. Adana'mıza faydalı biriydi. Özlüyoruz, Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

"Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu"
img

AZ Alkmaar-Galatasaray maçının sonucunu tahmin etti
img

Yeşilçam yıldızı yığılıp kaldığı yerde 2 saat ambulans bekledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı
Trabzonspor maçına gönderme var: Herkes Galatasaray'ın Eren Elmalı videosunu konuşuyor

Herkes Galatasaray'ın Eren Elmalı videosunu konuşuyor
Balık alamadıkları için ağlayan çocuk! Neyse ki sonu güzel bitti

"Yokluğun gözü kör olsun" dediğimiz bir an daha!
Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı
Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı

Türkiye onu bu videolarla tanımıştı, tutuklandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.