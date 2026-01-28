Ferdi Özbeğen'in Hayatı Film Oluyor

(İSTANBUL) - Türk müziğinde zarafeti, derinliği ve sahnedeki eşsiz yorumu ile bir döneme damga vuran Ferdi Özbeğen, aramızdan ayrılışının 13. yılında sinema filmiyle anılıyor. Özbeğen'in yaşam öyküsünü odağına alan "Bir Yalnızlık Senfonisi" filmi 2027'de izleyiciyle buluşacak.

Piyanosunun başında anlattığı şarkılarla yalnızca müziğe değil, bir hayat duygusuna da tercüman olan Ferdi Özbeğen'in filminde; sahne ışıklarının ardındaki yalnızlık, neşe, kırılganlık ve incelikli direniş de anlatılacak. Film, Özbeğen'in yalnızca bir müzisyen değil, aynı zamanda yaşadığı dönemin kültürel hafızasında özel yere sahip bir figür olduğunu vurguluyor.

Tüm mal varlığını gençlerin eğitimine katkı sunmak amacıyla Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayan Ferdi Özbeğen'in hayatını konu alan yapım, vakfın iş birliğiyle ve güçlü bir danışman kadrosuyla hayata geçiriliyor. Projeye Tuğrul Eryılmaz, Gülşen İşeri, Murat Özyaşar, Murat Meriç, İdris Pehlivan ve Hilmi Özbeğen danışmanlık yapıyor.

Dönemin sosyal ve kültürel atmosferini yeniden kurmayı hedefleyen film, görkemli prodüksiyonu ve tutkulu anlatımıyla, bir sanatçının sahnedeki ışıltısının arkasında duran insani hikayeyi beyazperdeye taşıyacak. Ferdi Özbeğen'in hayatını anlatan film, 2027 yılında sinemalarda olacak.

Yapımcılığını Orchestra Content'in üstlendiği filmin yaratıcı yapımcısı Mine Şengöz. Senaryo çalışmaları ise Yiğit Güralp imzasını taşıyor.