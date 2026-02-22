Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi öğrencilerinden örnek davranış
Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri, Ramazan ayında Osmanlı geleneği zimem defteri uygulamasını gerçekleştirerek sosyal değerleri öğrendiler.
Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri, Osmanlı geleneğinde olan "zimem defteri" uygulamasını Ramazan ayında uygulamaya geçirdiler.
Öğrenciler, Kavakkapı Mahallesindeki bir bakkala uğrayıp veresiye defterini kapattılar.
Okul Müdürü Osman Coşkun, "Akademik açıdan başarılı öğrencilerimize sosyal değerlerimizi öğretmek adına gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik; hem tarih bilincini canlı tutuyor hem de bu mübarek ay da yardımlaşma duygusunu pekiştiriyor" dedi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı