'Sınıfım Tunceli' projesiyle Çemişgezek'in tarihine yolculuk

Tunceli bir Fen Lisesi öğrencileri, "Sınıfım Tunceli" projesi çerçevesinde, Çemişgezek ilçesini gezdi.

Öğretmenleri refakatinde düzenlenen gezi programında öğrenciler, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatı buldu. Program çerçevesinde, Urartular dönemine ait İn Delikleri, Tağar Köprüsü, tarihi camiler, Uzun Hasan Türbesi, tarihi hamam ve kaya mezarları ziyaret edildi. Gezi boyunca öğrencilere ilçenin tarihi ve kültürel yapısıyla ilgili bilgiler verilirken öğrenciler Çemişgezek'in tarihi dokusu ve doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını ifade etti.

Çemişgezek ilçesini gezdiklerini dile getiren öğrenci Zeynep Yıldıran, "Çok güzeldi. Bir sürü bilgi aktarımı oldu. İlçeye ilk defa geldim" dedi.

Gezi sayesinde eğlendiklerini aktaran öğrencilerden Hasan Kalman, "İlimiz hakkında farklı bilgiler öğrenmiş olduk. Bu gezilerin devamını gelmesini istiyoruz. İlçenin hamamını, camilerini, minarelerini gördük. Çok gezdik ve beğendik diye konuştu" - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı