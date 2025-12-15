Haberler

Köyceğiz'de görev yapan öğretmene ödül

Köyceğiz'de görev yapan öğretmene ödül
Güncelleme:
Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Arzu Oktaroğlu İlhan, 'Karekodla Canlanan Periyodik Tablo' projesi ile Türkiye genelinde düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Yarışması'nda ödül kazandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yunus Emre Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Arzu Oktaroğlu İlhan yaptığı proje ile ödüle layık görüldü.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Yarışması'nda Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Arzu Oktaroğlu İlhan, "Bilişim Teknolojisi ve Yazılım Uygulamaları" alanında geliştirdiği "Karekodla Canlanan Periyodik Tablo" projesiyle ödül kazandı.

Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen "Eğitimde İyi Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni'nde okulumuzu gururlandıran bir başarıya imza attık. Fen Bilimleri Öğretmenimiz Arzu Oktaroğlu İlhan, "Bilişim Teknolojisi ve Yazılım Uygulamaları" alanında geliştirdiği "Karekodla Canlanan Periyodik Tablo" projesiyle ödüle layık görülmüştür. Teknolojiyi eğitimle buluşturan bu yenilikçi çalışmadan dolayı öğretmenimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

