Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

ADANA'nın Feke ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Sahim G. ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karacauşağı Mahallesi yolunda meydana geldi. Sahim G. yönetimindeki 46 ER 785 plakalı otomobil kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Sahim G., itfaiye tarafından kurtarıldıktan sonra sağlık görevlileri tarafından ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Sahim G.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Ali GÖKDAL-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı