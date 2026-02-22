Feke'de heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı

Haberler

Adana'nın Feke ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonrası Kızılyer Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yol, meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı. Mahalle muhtarı, yolun kapalı olmasının özellikle hasta ve yaşlı vatandaşları mağdur ettiğini belirtti.

ADANA'nın Feke ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Kızılyer Mahallesi'ne ulaşım sağlayan yol kapandı.

İlçede bir hafta boyunca etkili olan sağanak nedeniyle Kızılyer Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol, kopan toprak ve kaya parçaları nedeniyle kapandı. Elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı. Kızılyer Mahallesi Muhtarı Ali Türkel, yolun kapalı olmasının vatandaşları mağdur ettiğini belirterek, "Mahallemizin ilçe ile bağlantısı tamamen kesildi. Özellikle hasta ve yaşlı vatandaşlarımız var. Yetkililerden bir an önce yolun açılması için çalışma başlatmalarını talep ediyoruz." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
