Fatsa'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü programı

FATSA, ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla program düzenlendi.

Şehit Kerem Çalışkancı İlkokulu ve Eczacı İlhan Hazinedar Ortaoku'lun ortaklaşa düzenlediği gösteriler izleyicilerden tam not aldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, orotoryo gösterileri, öğrecilerin birbirinden farklı gösterileri ve şiirlerin okunmasının ardından şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Düzenlenen etkinliğe Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, protokol üyeleri, şehit ve gazi aileleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - ORDU