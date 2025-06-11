Fatma Baran İçin Anma Töreni Düzenlendi

Fatma Baran İçin Anma Töreni Düzenlendi
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İzmir'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden Anadolu Üniversitesi öğrencisi Fatma Baran için üniversitede anma töreni düzenlendi. Öğrenciler ve öğretim görevlileri, Fatma Baran'ı anmak ve helva kavurarak paylaşmak için bir araya geldi.

İzmir'de 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen ve hayatını kaybeden 5 kişiden 1'i olan Anadolu Üniversitesi son sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Fatma Baran için üniversitede helva kavrularak dağıtıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpması sonucu meydana gelen kazada Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü son sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Fatma Baran ve kardeşleri Sultan Baran, Emine Baran hayatlarını kaybetmişti. Diğer araçta bulunan Özkan Nazlı ve Suna Nazlı hayatını kaybetmişti.

Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Fatma Baran'ın arkadaşları ve hocalarının katılımıyla bir anma töreni düzenlendi. Törene, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'de katıldı. Öğrenciler ve öğretim görevlilerince oluşturulan alanda, Baran'ın arkadaşları fotoğrafı önüne çiçek bırakıp, anı defterine öğrenciyle alakalı duygu ve düşüncelerini yazdı. Ardından Fatma Baran için Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi kantininde helva kavrularak öğrencilerle ve okul çevresiyle paylaşıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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