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İett: Fatih'teki Otobüs Kazasıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı

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İstanbul Fatih'te bir özel halk otobüsü ile ambulansın çarpışması sonucu 5 kişi hafif şekilde yaralandı. İETT, olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

(İSTANBUL ) Bu sabah Fatih'te bir özel halk otobüsü ile ambulansın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Konuya ilişkin İETT'den yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kazaya ilişkin İETT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"12 Temmuz 2026 tarihinde (bugün) saat 10: 18'de Fatih İlçesinde 38B hattında görev yapmakta olan, İstanbul Özel Halk Otobüsleri Ticaret AŞ'ye ait bir Özel Halk Otobüsü, bir ambulans ile çarpışarak kaza yapmıştır. Kaza sebebiyle 5 kişi hafif şekilde yaralanmıştır."

Kaza ile ilgili Özel Halk Otobüsü ve şoförü hakkında, Kurumumuz ve Emniyet Yetkililerince gerekli idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Yaralanan yolcularla Kurumumuz tarafından yakından ilgilenilmektedir. Yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: ANKA
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