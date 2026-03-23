İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner: 'Tedavi altına alınan 10 vatandaşımızdan 2'si taburcu edilmiştir'

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Fatih'te çöken binada yaralananların durumu ile ilgili açıklama yaptı. Güner açıklamada, "İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu bina çökmesi nedeniyle hastanelerimizde tedavi altına alınan 10 vatandaşımızdan 2'si taburcu edilmiştir. Tedavisi devam eden vatandaşlarımızdan 7'sinin genel sağlık durumları iyi olup, 1 hastamızın yoğun bakım ünitesinde entübe olarak takibi sürmektedir. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı