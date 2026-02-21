Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kanser hastası çocuklar için sarıya büründü

İstanbul'un simge yapılarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, kanserle mücadele eden çocuklara dikkat çekmek amacıyla sarı renkle aydınlatıldı. Işıklandırması sarıya dönen köprü, Boğaz hattında dikkat çeken görüntüler oluşturdu.

Akşam saatlerinde devreye alınan özel aydınlatma ile birlikte köprü tamamen sarı ışıklarla kaplandı. İstanbul Boğazı üzerinde oluşan manzara, sürücüler ve sahil kesimindeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kanserle mücadele eden çocuklara destek amacıyla gerçekleştirilen aydınlatma çalışması gece boyunca devam etti. Ortaya çıkan görüntüler havadan da kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı