Fatih Camii avlusundaki süs havuzunda çocuklar yüzerek serinledi
İstanbul'da etkili olan sıcak hava nedeniyle bunalan çocuklar, Fatih Camii avlusundaki süs havuzunda yüzerek serinlemeye çalıştı. Tehlikeye rağmen havuzda oyun oynayan çocuklar çevredekilerin ilgisini çekti.
İstanbul'da sıcaktan bunalan çocuklar Fatih Camii avlusundaki süs havuzunda yüzerek serinledi.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının etkili olmasıyla birlikte sıcaktan bunalan çocuklar serinlemek için farklı yöntemlere yöneltti. Fatih Camii avlusunda bulunan süs havuzuna giren çocuklar suyun içinde yüzerek serinledi. Tehlikeye rağmen süs havuzunda yüzen ve oyun oynayan çocuklar, çevredekilerin de ilgi odağı oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı