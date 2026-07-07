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Fatih Camii avlusundaki süs havuzunda çocuklar yüzerek serinledi

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İstanbul'da etkili olan sıcak hava nedeniyle bunalan çocuklar, Fatih Camii avlusundaki süs havuzunda yüzerek serinlemeye çalıştı. Tehlikeye rağmen havuzda oyun oynayan çocuklar çevredekilerin ilgisini çekti.

İstanbul'da sıcaktan bunalan çocuklar Fatih Camii avlusundaki süs havuzunda yüzerek serinledi.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının etkili olmasıyla birlikte sıcaktan bunalan çocuklar serinlemek için farklı yöntemlere yöneltti. Fatih Camii avlusunda bulunan süs havuzuna giren çocuklar suyun içinde yüzerek serinledi. Tehlikeye rağmen süs havuzunda yüzen ve oyun oynayan çocuklar, çevredekilerin de ilgi odağı oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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