Fatih Belediyesi'ne 'Yedikule Zindanları' restorasyon ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 693 bin üyesi ile İstanbul iş dünyasının çatı örgütü olan İstanbul Ticaret Odası'nın Başkanı Şekib Avdagiç'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen İTO 140'ncı Yıl Özel Ödülleri Programı'na katıldı.

Fatih Belediyesi'ne 'Yedikule Zindanları' restorasyon ödülü

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 693 bin üyesi ile İstanbul iş dünyasının çatı örgütü olan İstanbul Ticaret Odası'nın Başkanı Şekib Avdagiç'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen İTO 140'ncı Yıl Özel Ödülleri Programı'na katıldı. Programda Fatih Belediyesi'nin gerçekleştirdiği 'Yedikule Zindanları' restorasyon çalışması, İstanbul Ticaret Odası'nın 140'ncı Yıl Özel Ödülleri'nde 'Restorasyon' dalında ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 693 bin üyesi ile İstanbul iş dünyasının çatı örgütü olan İstanbul Ticaret Odası'nın Başkanı Şekib Avdagiç'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen İTO 140'ncı Yıl Özel Ödülleri Programı'na katıldı. Program Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda konuşmaların ardından İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İTO Başkanı Şekib Avdagiç tarafından takdim edildi.

Fatih Belediyesi'nin gerçekleştirdiği 'Yedikule Zindanları' restorasyon çalışması, İstanbul Ticaret Odası'nın 140'ncı Yıl Özel Ödülleri'nde 'Restorasyon' dalında ödüle layık görüldü. Ödül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İTO Başkanı Şekib Avdagiç tarafından Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'a takdim edildi.

Program sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.