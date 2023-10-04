Fadıloğlu, din görevlileriyle bir araya geldi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlilerini misafir etti. Fadıloğlu, " Allah, birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim, hepimize bulunduğumuz yerde hayır hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Dülük Tabiat Parkı içerisindeki Göl Kafe Restoran'daki programa, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Şehitkamil İlçe Müftüsü Feyyaz İdin ve din görevlileri katıldılar.

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Tabi bu günler takvim yılı içerisinde bir gün anılıyor ama sizler de bizler de insanın doğumdan ölümüne hizmet ediyoruz. Ayrımız, gayrımız yok. Bir tek derdimiz var, bu millete hizmet edebilmek. Hepimiz değişik kademelerde hizmet ediyoruz ve her zaman şu duayı ediyoruz. Allah, hepimize bulunduğumuz yerlerde hayırlı hizmetler yapmayı nasip. Sağ olsunlar hem sizlerin hem de İl Müftülüğümüzün, İlçe Müftülüğümüzün vermiş olduğu desteklerle daha fazla insanımıza nasıl dokunabiliriz, bunun kaygısını yaşadık. Hem pandemi döneminde hem de deprem döneminde göstermiş olduğunuz fedakarlık için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hakikaten hepiniz eviniz gibi camileri açtınız, kursları açtınız. Pandemi döneminde saha kontrollerinde bütün arkadaşlarımız bire bir emek verdi. Bu dayanışma ve birlik beraberlik olduğu müddetçe Allah'ın izniyle bu ülkenin üzerinde emeli olanlar, emellerine ulaşmayacaklar. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Bulunduğumuz yerlerde hepimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" şeklinde konuştu.

"Şehitkamil ilçemizde çok güzel bir uyum var"

Programda konuşan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, "Şehitkamil ilçemizde çok güzel bir uyum var. Bu uyumun en büyük mimarı da sağ olsun Sayın Belediye Başkanımız. Başkanımız, yıllardır güzel bir ahenk oluşturmuş ilçemizde. Kim neye sıkışırsa, din görevlisi demiyoruz, okul demiyoruz, şu demiyoruz, Allah'a şükür nasıl çözeriz, nasıl bu işi hallederizin belki de en güzel adresi Şehitkamil. Bunu değerlendirin arkadaşlar, bunu hep beraber değerlendirelim ve güzel işler yapalım. Biz, sizlere güveniyoruz. Allah'ın izniyle bunu yapabilecek yeterlilikteyiz. Biraz gayret, biraz samimiyet istiyoruz. İnşallah hep beraber Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı da yeni bir başlangıç olarak görerek, daha güzel çalışmalarla, camilerimizi tekrar başta çocuklarımız ve cemaat ile cıvıl cıvıl bir hale getirerek, güzel işler yaparız. Rabbim, hayırlarınızı kabul etsin, hayırlar versin" ifadelerini kullandı.

"Nazik davet ve ikramları için başkanımıza çok teşekkür ediyorum"

Programda konuşan Şehitkamil İlçe Müftüsü Feyyaz İdin, "Bu nazik davet ve ikramları sebebiyle kıymetli Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Başkanımız, ben göreve geldiğimden beri bütün 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda, mutlaka bu haftayı tebrik eden, sizin ve bizim haftamızı tebrik eder, çiçeği bize gelir. Bu sene de öyle oldu, bu konuda Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Vatandaşlarımızın doğumlarından ölümlerine, her alanında bulunan, tatlı günlerinde, acı günlerinde yer alıyoruz. Son dönemde bir pandemi bir deprem yaşadık. Bu süreçte de üstün gayretlerle fedakarlık gösteren kıymetli hocalarıma, teşkilatımızın tüm kadrosundaki hocalarıma hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla haftanızı tebrik ediyorum. Yine bu vesileyle emekliye ayrılmış olanlara sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. Vefat eden hocalarımız da Rabbimden rahmetiyle muamele etmesini niyaz ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP