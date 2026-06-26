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Babasının çalıştığı iş yerine aracı ile zorla girmek istedi

Babasının çalıştığı iş yerine aracı ile zorla girmek istedi
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Bilecik'te, babasının çalıştığı fabrikanın otoparkına kiralık araçla zorla girmek isteyen kişi hakkında adli işlem yapıldı ve araç otoparka çekildi.

Bilecik'te, babasının çalıştığı fabrikanın otoparkına kiralık aracı ile zorla girmek isteyen şahıs hakkında işlem yapıldı, aracı otoparka çekildi.

Olay; Bilecik merkeze bağlı Vezirhan beldesinde bir çimento fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; fabrikada işçi olarak çalışan R.T.nin oğlu A.T., 07 CDV 125 plakalı kiralık otomobili ile iş yerine zorla girmek istedi. İş yeri çalışanlarının konuyu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine jandarma sevk edildi. Şahıs hakkında 'İş Yeri Dokunulmazlığı İhlali', 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma' suçundan şikayetçi olunurken, kullandığı aracın kiralık olması sebebiyle jandarma tarafından yediemin otoparkına çekildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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