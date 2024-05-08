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Öğrencisinin katlettiği okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı

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Eyüpsultan'da okuldan atılan öğrencinin okulda düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan, Eyüpsultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yardımcısı Nazif Yılmaz da katıldı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde öğrencisinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Oktugan'nın eşi ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu.

CENAZEYE BAKAN TEKİN'İN YARDIMCISI DA KATILDI

Okuldan atılan öğrencisinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan için cenaze töreni düzenlendi. Eyüpsultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Nazif Yılmaz, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İbrahim Oktugan'ın eşi Fatma Oktugan, oğlu Görkem Oktugan, öğretmenler ve öğrencileri katıldı.

Öğrencisinin katlettiği okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Cenazede Oktugan'ın eşi Fatma Oktugan ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu. Kılınan namazın ardından helallik alındı. İbrahim Oktugan, Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.

NE OLMUŞTU?

İddialara göre geçtiğimiz aylarda disiplin suçu nedeniyle okuldan atılan 17 yaşındaki Irak uyruklu Y.K., 5 ay sonra okula gelen Y.K. dün, Oktugan'ın odasına girerek silahla ateş ettikten sonra kaçmış, ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Saldırgan öğrenci ifadesinde "Amacım ayaklarından vurmaktı ama bir anda kolunu havaya kaldırınca bana vuracağını düşünerek koluna doğru ateş ettim." demişti.

Öğrencisinin katlettiği okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (1)

Raşid Polat:

görev başında öldürülmüş. neden hiç bi yerde şehit ögretmen, şehit okul müdürü diye bahsedilmiyor?

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