Eyüp Sultan Camii avlusundaki ağaç devrildi

Eyüp Sultan Camii avlusunda ağaç, demir korkulukların üzerine devrildi. O anlarda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. 556 yıllık bir geçmişe sahip olan Eyüp Sultan Camii'nin bahçesinde bulunan ağaç, köklerinden sökülerek avludaki korkulukların üzerine yaslandı. Gövdesinden kopan dallar ise cami avlusuna düştü. Avluda ağacın bulunduğu alana bariyerler konularak önlem alındığı görüldü. Ağacın devrildiği alan ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL