Expo'21 Hatay, Ziyaretçilerine Hizmete Devam Ediyor - Haberler

EXPO'21 Hatay, açıldığı günden bugüne her gün farklı etkinliklerle hem Hatay halkına hem de Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden gelen ziyaretçilere hizmet etmeye devam ediyor.

Konserlerden resim ve fotoğraf sergilerine, gezi turlarından gastronomi atölyelerine kadar birçok alanda kültürel, eğitsel ve sanatsal faaliyet imkanı sunan EXPO alanları binlerce vatandaşı ağırlıyor.

İSKENDERUN KADINLAR DAYANIŞMA GRUBU EXPO'DA

EXPO Antakya alanı, hafta sonu İskenderun Kadınlar Dayanışma Grubu ve Tur Kafe ekibini misafir etti. 100'e yakın kadının katıldığı gezide ekip, İller Bahçesi'nden Arkeopark'a, Bitki Müzesi'nden Kültür Sanat Sokağı'na kadar tüm alanı gezdi. Darbuka çalıp şarkılar söyleyen grup, çok eğlendiklerini ve EXPO'ya tekrar, daha kalabalık bir grupla geleceklerini belirtti.

BÜYÜKELÇİ'DEN EXPO ZİYARETİ

Antalya ve Kahramanmaraş EXPO Özel Temsilcisi ve Suudi Arabistan eski Büyükelçisi Erdoğan Kök de EXPO'21 Hatay'ı ziyaret edenler arasındaydı. EXPO alanlarını gezmek için Hatay'a gelen Kök, Antakya alanında detaylı incelemelerde bulundu. Büyükelçi Kök, EXPO'21 Hatay'ı çok beğendiğini söyledi.

GASTRONOMİ AKADEMİSİ'NDE WORKSHOP'LAR BAŞLADI

EXPO'21 Hatay'ın Antakya alanında bulunan Gastronomi Akademisi, ilk workshopuna pizza ve pide yapımı ile başladı. Televizyon programlarının tanınan ismi ünlü Şef Dr. Esat Özata'nın önderliğiyle yapılan workshopta katılımcılar, Türk mutfağından pide ve İtalyan mutfağından pizza hamurlarının yapımını en ince detayına kadar öğrendi.

Her katılımcının kendine ait istasyonunda en taze malzemelerle öğretilen yemekleri yapma olanağı bulduğu Akademi mutfakları, ünlü şeflerle en zor yemeklerin bile kolaylıkla öğrenilebileceği bir mekan haline geldi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ EXPO'21 HATAY'I GEZDİ

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü öğrencileri, EXPO'21 Hatay Gastronomi Akademisi'ni ziyaret etti.

Üniversitenin Gastronomi Kulübü'nden 30 kişilik öğrenci grubu, gastronomi kenti Hatay'ı ve EXPO'yu gezerek Akademi'nin mutfak etkinliklerine katıldı. Hatay'ın yemeklerini çok sevdiklerini söyleyen öğrenciler, profesyonel ekipmanlarıyla EXPO Gastronomi Akademisi mutfaklarını çok beğendiklerini de belirtti.