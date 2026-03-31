Kimsesizler için "Sıcak Yuva" genelgesi nisan ayına kadar uzatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kış şartlarının ülke genelinde etkisini sürdürmesi üzerine evsiz ve kimsesiz vatandaşlara yönelik yürüttüğü "Sıcak Yuva" genelgesini nisan ayına kadar uzatıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evsiz ve kimsesiz vatandaşlara yönelik yürüttüğü 'Evsizlere Konaklama Projesi'nin süresinin nisan ayına kadar uzatıldığını belirtti. Bakanlık tarafından 2025 yılı Kasım ayında 81 il valiliğine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na genelge gönderilmişti. Genelgeyle, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması hedeflendiği ifade edildi. Projenin, ısıl harita verilerine göre ülkenin büyük bir bölümünde 31 Mart tarihinde sona ermesi planlanıyordu. Ancak soğuk hava şartlarının devam etmesi ve herhangi bir aksaklığa neden olmaması amacıyla uygulamanın 30 Nisan tarihine kadar uzatıldığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Barınma imkanlarının yanı sıra psiko-sosyal destek de veriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla kış aylarının başında yayımlanan genelge doğrultusunda, ihtiyaç sahibi vatandaşlara barınma imkanının yanı sıra gerekli durumlarda psiko-sosyal destek de verildiği not düşüldü. Genelge kapsamında il ve ilçelerde öncelikle evsiz ve kimsesiz kişilerin tespitinin gerçekleştirildiği açıklandı. Tespit edilen vatandaşlar, ilk etapta kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirildiği, bu alanların yetersiz kaldığı durumlarda ise pansiyon, otel gibi konaklama yerlerine nakledildiği açıklandı. Barınma hizmetlerinin yanı sıra, vatandaşların temizlik, sağlık, temel gıda ve giyim ihtiyaçları da bakanlık tarafından karşılanırken, uygulamanın kesintisiz şekilde sürdürülmesi amacıyla tüm illerde çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi. - ANKARA

