Evren'de 'Gazze'ye Umut Yolculuğu' Hayır Etkinliği Düzenlendi

Ankara'nın Evren ilçesinde " Gazze'ye Umut Yolculuğu" adı altında hayır etkinliği düzenlendi.

Evren ilçesinde Gazze'ye yardım için hayır etkinliği düzenlendi. Evren Kaymakamı Taha Uygur Tanç'ın koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gazze'ye Umut Yolculuğu' etkinliği, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Hayır etkinliğinde Gazzeliler için dua edilerek, yardım toplandı. Etkinlikte satılan ürünler, Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinliler için bir nebze olsun umut oldu. - ANKARA