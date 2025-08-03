Evlenecek Gençlere Eğitim Desteği

Evlenecek Gençlere Eğitim Desteği
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında kredi desteği alan genç çiftlere evlilik öncesi eğitim programı düzenledi. Eğitimde iletişim, sorun çözme ve sağlıklı aile yapısı konuları işlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında önemli bir çalışmaya imza attı.

İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Sosyal Çalışmacı Hasan Adan tarafından, projeden faydalanarak kredi desteği almaya hak kazanan genç çiftlere yönelik evlilik öncesi eğitim programı düzenlendi. Eğitim kapsamında, gençlere evlilikte iletişim, sorun çözme becerileri, sağlıklı aile yapısı, hak ve sorumluluklar gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Katılımcılar, uzman rehberliğinde sağlıklı ve sürdürülebilir evlilikler için önemli donanımlar kazandı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, genç çiftlerin evlilik hayatına daha bilinçli ve güçlü adımlarla başlamalarının amaçlandığını belirterek, "Aile kurumunun sağlam temeller üzerine kurulması, toplumun da güçlenmesi anlamına gelir. Bu nedenle evlilik öncesi eğitimlerimizi çok önemsiyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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