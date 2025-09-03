Evlat nöbetinde 7'nci yıla girildi

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 7'nci yılına girdi. Eylemlerine pandemi, kara kış demeden devam eden aileler, evlatları gelene kadar eylemi sürdürmekte kararlı.

Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'dan beri eski HDP İl Başkanlığı binası önünde nöbete devam eden Özcan Aydın'ın babası Süleyman Aydın, nöbetlerinde 7'nci yıllarına girdiklerini söyledi. Aydın, "Artık terörsüz bir Türkiye ile girmek istiyoruz. Biz terör mağduruyuz. Yıllardır milletin kanını döken hain terör örgütü PKK'nın feshedilmesi hepimiz için büyük bir umut oldu. Bu evlatlarımızın geri dönmesi demektir. Biz burada evlatlarımızı istiyoruz. Terörsüz Türkiye'yi başlatan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli herkese çok teşekkür ediyoruz. Evlat mücadelemiz burada kararlı bir şekilde devam ediyor. Terör örgütü PKK samimiyse bizim evlatlarımızdan başlasınlar. 384 anne ve babayı evlatlarına kavuştursunlar ki biz bilelim ki barış süreci vardır. Terör mağduruyuz, sonuna kadar biz burada evlatlarımızı istiyoruz. Bu çadır 384 annenin evi olmuş. Evlat acısı çok zordur, kayıp daha zordur. Evlatlarımızı almadan kalkmayacağız. Oğluma sesleniyorum, beni duyuyorsan gel devletimizin şefkatli kollarına teslim ol. Artık bu hasretlik bitsin" dedi.

"70 yıl da geçse evlatlarımızı almadan kalkmayacağız"

Mahmut Uslu'nun annesi Bedirye Uslu da, "Oğlum Mahmut için hep geliyorum, hiç vazgeçmeyeceğim. 6 yılımız bitti 7'nci yılımıza girdik. Allah'ın izni devletimizin gücüyle oğlumu alacağım. Terörsüz Türkiye'yi sonuna kadar destekliyorum. İnşallah evlatlarımız evlerine dönecek. Çocuklarımız da ellerini vicdanlarına koysunlar, tutanlar da öyle. Bizim hasretimiz bitsin" diye konuştu.

Ramazan Üçdağ'ın annesi Mevlüde Üçdağ ise "2 bin 193 gündür bizim evlat nöbetimiz kararlılıkla devam ediyor. Biz evlatlarımız gelmeyene kadar buradan kalkmayacağız. 7 yıl değil 70 yıl da geçse biz buradan evlatlarımızı kucaklarımıza almayana kadar kalkmayacağız" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR