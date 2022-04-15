Evcil hayvanları arasına birde kuzuyu eklediler, torun özlemini onlarla gideriyorlar

SİVAS (İHA) - Sivas'ta kuzusunu voleybol finaline götürerek dikkatleri üzerine çeken çiftin kuzu ile birlikte evlerinde kedi ve köpekte besledikleri görüldü. Çift, torun hasretini hayvanlarıyla hafiflettiklerini söyledi.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde Erkekler AXA Sigorta Kupa Voleybol finaline kuzusuyla gelen Faruk Işık, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Işık, evinde eşi ile birlikte baktığı kuzunun yanı sıra köpek ve kedi de besliyor. Aynı evde yaşaması neredeyse imkansız olan 3 hayvanı bir arada tutmayı başaran çift, başka şehirde yaşayan torunlarının özlemini hayvan sevgisiyle azaltmaya çalışıyor. Kedi ile köpeğin aynı kaptan beslendiği, kuzunun ise bebek gibi altının değiştirilip biberonla süt içtiği eve gelen misafirler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

"Kesmem mümkün değil"

Faruk Işık, kartopu ismini verdiği kuzusunu ömrünün yettiği yere kadar bakacağını belirterek, "Dün misafirlerimiz vardı, kuzu eşimin peşinden pek ayrılmadığı ve yaramazlık yaptığı için en iyisi voleybol finaline götürelim dedik. Tabi kapıdan girer girmez yoğun ilgi başladı, herkes kucağına alıp fotoğraf çekilmek istedi. Buda sessiz sakin kuzu kuzu voleybol maçını seyretti. Kendisi 15 günlük bir kuzu prematüre bebek olarak doğdu. Kendisi adak işi yapan bir arkadaşımız vardı. Annesi bu kuzuyu emzirmiyordu bu bebeği bize verdi sağ olsun. Hanımda bunu çok benimsedi kuzuda hanımın peşinden hiç ayrılmıyor. Sütten kesildikten sonra evde kalamaz, bahçede müsait bir yerimiz var orada besleyeceğiz. Ömrünün yettiği kadar bakacağız bunu kesmemin yolu yok" ifadelerini kullandı.

"Birlikte yemek yiyorlar"

Işık, kedi ve köpeklerinin birlikte yemek yediğini söyleyerek, "Köpeğimizi oğlum ve gelinim avuçlarının içerisinde getirdiler. Babacığım biz buna bakacağız dediler, onların tayini çıkıp gidince köpekte bize kaldı. Şuanda 8 yaşında adı Şila. Kediyi de çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın kardeşi getirdi. 4 aylıktı şimdi 2 yaşında. Köpekle birlikte birbirlerine çok alıştılar birlikte yemek yiyorlar, koklaşıyorlar. İlk zamanlarda Şila, eve başka bir hayvan girince kıskandı ama sonra alıştı ve arkadaş oldular. Kedimizin ismini torunum, Minnak koydu" şeklinde konuştu.

"Torunum yanımda olmadığı için sevgimizi bunlara verdik"

Hatice Işık, kuzuya bebek gibi baktığını altını değiştirip biberonla süt içirdiğini ifade ederek, "Hayvanları çok seviyorum stresimizi alıyorlar. Fakat birbirlerini çok kıskanıyorlar. Kartopu'yu kucağıma alınca Şila kıskanıyor, Şilayı aldığım zaman Kartopu kıskanıyor. 'Beni kucağına al' diyor. Altını değiştiriyorum, günde 5-6 defa süt içiriyorum. Aynı küçük bir bebek gibi bakıyoruz, gece altını ıslatıyor kalkıp değiştiriyorum. Beraber yatıyoruz, bizden hiç ayrılmıyor. Torunumun kuzusu, torunum yanımda olmadığı için sevgimizi bunlara verdik. Herkese tavsiye ederim, hayvan sevgisi çok değişik bir duygu" dedi. - SİVAS