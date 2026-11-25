Batı Avrupa ülkelerinde yüksek hızlı tren seferleri düzenleyen Eurostar, çalışanların başlattığı ani grev nedeniyle Paris ve Londra arasındaki birçok seferin iptal edildiğini duyurdu.

Batı Avrupa ülkeleri arasında hızlı tren yolculuğu hizmeti sağlayan Eurostar, çalışanlarının ani bir grev başlattığını ve İngiltere-Fransa arasındaki demir yolu ulaşımının olumsuz etkilendiğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, grev nedeniyle İngiltere'nin başkenti Londra ve Fransa'nın başkenti Paris arasındaki ulaşımın her iki yönde de ciddi şekilde aksadığı belirtildi. Grev kapsamında bu sabah Londra kalkışlı 07.01 ve 08.01 trenleri ile Paris kalkışlı 07.37, 08.39 ve 09.10 seferleri iptal edildi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de ise 07.57 ve 08.51 kalkışlarında gecikme yaşanırken, 11.56 kalkışlı Londra seferi de iptal edildi. Gün ilerleyen saatlerinde şirketin Belçika, Hollanda ile Almanya hatlarında da gecikmeler yaşanması bekleniyor.

Yolculara "istasyonlara gelmeyin" uyarısı yapıldı

Eurostar, mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla seferi iptal edilen yolculara istasyonlara gitmemeleri yönünde çağrıda bulundu. Şirketin ticari politikası doğrultusunda, bileti iptal edilen yolcuların seyahatlerini başka bir tarihe ücretsiz olarak erteleyebileceği veya tam bilet ücreti iadesi alabileceği bildirildi.

Gözler maaş müzakerelerinde

Bu gece bildirilen grevin gerekçesine dair yönetimden resmi bir açıklama yapılmazken, sendikalar ile şirket arasında bir süredir maaş artışlarına yönelik müzakerelerin devam ettiği bildirildi. Şirket yönetimi, yolcularından yaşanan aksaklıklar nedeniyle özür dileyerek sendikaları yapıcı diyaloğu sürdürmeye davet etti.

Öte yandan Brüksel'deki tren istasyonu yetkilileri, grevin yarın da devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı