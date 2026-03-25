Eurofighter Typhoon uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinde mutabakata varıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Eurofighter Typhoon uçaklarının idame ve işletmesi için teknik ve lojistik destek sözleşmesinin imzalandığını duyurdu. Bakan Yaşar Güler ile Birleşik Savunma Bakanı John Healey arasındaki görüşmelerde savunma iş birliği konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığınca Eurofighter Typhoon uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinin bugün imzalanması hususunda mutabakata varıldığı duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Birleşik Savunma Bakanı John Healey ile gerçekleştirdiği görüşmede savunma iş birliği konularının ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçak, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşmenin 2025 yılı Ekim ayında imzalandığının teyit edildiği, uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinin bugün imzalanması hususunda mutabakata varıldığı ifade edildi.

Ayrıca görüşmede, tarafların, iş birliğinin gelecek dönemde daha da güçlendirilmesi yönündeki iradelerini de ifade ettiği aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
