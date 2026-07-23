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MSB: "Eurofighter uçuş eğitimlerinin ağustos ayında başlaması planlanıyor"

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Milli Savunma Bakanlığı, Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında uçucu personelin Ağustos'ta İngiltere'de eğitime başlayacağını, Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in vefatına ilişkin adli tıp raporunun beklendiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında uçucu personelin ağustos ayında Birleşik Krallık'a gönderilerek uçuş eğitimlerine başlanmasının planlandığını açıkladı. Bakanlık, Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in vefatına ilişkin idari ve adli tahkikatın sürdüğünü, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp sonuç raporunun beklendiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eurofighter Typhoon tedarik süreci ile Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in vefatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eurofighter eğitimleri ağustos ayında başlayacak

Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakanlık, "Eurofighter tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallık'a gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır. İmzalanan sözleşme kapsamında yıllara sari olarak Birleşik Krallık'a uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecektir" açıklamasında bulundu.

"Adli tıp sonuç raporu beklenmektedir"

Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in vefatına ilişkin idari ve adli incelemelerin sürdüğünü belirten Bakanlık, şu ifadeleri kullandı:

"Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in vefatı ile ilgili derhal başlatılan idari ve adli tahkikat büyük bir hassasiyetle sürdürülmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup kesin ölüm nedenini belirleyecek adli tıp sonuç raporu beklenmektedir. Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır."

"Varsayıma dayalı değerlendirmelerden kaçınılmalı"

Bilgin'in ailesinin acısına saygı gösterilmesi ve varsayıma dayalı değerlendirmelerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Bakanlık, "Bu nedenle resmi açıklamalar dışında sosyal medyada paylaşılan tahmine ve olasılıklara dayalı yorumlar ile kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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