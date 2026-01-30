Haberler

ETÜ'nün akan veride veri madenciliği projesi TÜBİTAK 1001 desteği aldı

Erzurum Teknik Üniversitesi'nden Dr. İrfan Yıldırım, TÜBİTAK destekli projede akan veride gerçek zamanlı analiz yapmayı amaçlayan yeni veri madenciliği yöntemleri geliştirecek.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi İrfan Yıldırım'ın yürütücülüğünü yaptığı "Akan Veride Yüksek-Verimli Desenlerin Keşfi İçin Yeni ve Özgün Veri Madenciliği Yaklaşımları" başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje, büyük hacimli ve sürekli üretilen veri akışları üzerinde gerçek zamanlı analiz yapılmasına imkan tanıyan yeni nesil veri madenciliği yaklaşımlarına odaklanıyor. Bu kapsamda, akan veride elde edilen bilginin sağladığı fayda ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişkiyi birlikte ele alan yöntemlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. İrfan Yıldırım, proje kapsamında akan veride gerçek zamanlı değerlendirmelere odaklanan, fayda ve yatırım kavramlarını birlikte ele alan yeni veri madenciliği yaklaşımlarının geliştirileceğini belirterek, "Bu projede, özgün desen tanımları ve ölçütlerinin yanı sıra, bu desenlerin keşfini mümkün kılacak ölçeklenebilir algoritmalar üzerinde çalışıyoruz. Geliştirilecek yöntemlerin pazarlama, perakende, sağlık ve iklim gibi farklı alanlarda anlamlı ve yüksek verimli sonuçlar üretmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
