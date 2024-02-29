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ETÜ'den TÜBİTAK destekli OLED teknolojisi projesi

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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Fen Fakültesi Temel Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Murat Aydemir'in yürütücülüğünü yaptığı 'BoroTADF: Bor-Sülfon Esaslı Floresan Malzemeler ile TADF-OLED Teknolojisinin Geliştirilmesi' başlıklı proje TÜBİTAK-3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Projede, bor-sülfon bazlı organik moleküllerin yeni nesil OLED teknolojilerine uygulanabilirlik potansiyeli araştırılacak.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Fen Fakültesi Temel Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Murat Aydemir'in yürütücülüğünü yaptığı "BoroTADF: Bor-Sülfon Esaslı Floresan Malzemeler ile TADF-OLED Teknolojisinin Geliştirilmesi" başlıklı proje TÜBİTAK-3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

ETÜ Laboratuvarlarında geliştirilen proje ile bor-sülfon bazlı organik moleküllerin yeni nesil organik ışık yayan diyot (OLED) teknolojilerine uygulanabilirlik potansiyelinin keşfedilmesi ve özellikle organik elektronik alanında borun yapısal özelliklerinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Projeye ilişkin detayları paylaşan Doç. Dr. Aydemir, borun elektronik ve ekran teknolojileri gibi stratejik alanlarda giderek artan bir öneme sahip olduğunu belirterek: "Projemiz ile borun organik elektronik alanındaki uygulanabilirliğine dikkat çekerek, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini artırmayı hedefliyoruz. Projeden elde edilen sonuçlar sadece Termal Olarak Aktive Edilmiş Ertelenmiş Florasan (TADF) mekanizmasının bor içeren yapılar üzerindeki anlayışını ilerletmekle kalmayacak, aynı zamanda daha geniş bir renk aralığına sahip, yüksek performanslı OLED'lerin geliştirilmesi için zemin hazırlayacaktır. Bu da Türkiye'nin organik elektronik alanındaki konumunu güçlendirecek ve uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak. Borun stratejik önemini vurguladığımız proje ile ülkemizin bilimsel ve teknolojik ilerlemesine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Murat Aydemir Bor Yerel Teknoloji Güncel Haberler

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