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ETÜ'den Modüler Çelik Yapılar İçin İzolatör Tipi Birleşim Projesi

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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Merve Maalı'nın yürütücülüğünü yaptığı 'Modüler Çelik Yapilar için Modüller Arasi Yenilikçi İzolatör Tipi Birleşim Önerilmesi' başlıklı proje TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında 18 ay süreyle destek almaya hak kazandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Merve Maalı'nın yürütücülüğünü yaptığı "Modüler Çelik Yapilar için Modüller Arasi Yenilikçi İzolatör Tipi Birleşim Önerilmesi" başlıklı proje TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında 18 ay süreyle destek almaya hak kazandı.

Sismik izolasyon/sönümleyici teknolojilerinin yerli olarak geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik yerli bir modelin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan projede ETÜ' den Doç. Dr. Mahyar Maali, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Fuat Aras ve Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Zeynep Yaman araştırmacı olarak bulunurken Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nurhan Kıshalı danışman olarak yer alıyor.

Geliştirilen projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Maalı "Deprem sonrasında kalıcı konutların hızlı bir şekilde inşa edilmesi için yeni inşa model ve teknolojileri günümüzün önde gelen yaklaşımlarından "modüler çelik yapılar" için izolatör tipi bir birleşim ile birleşim bölgelerinde deprem enerjisinin sönümlenmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu proje, Türkiye'de ilk kez modüler birleşimler üzerine yapılacak yenilikçi bir birleşim modeli araştırmalarının yapılacak olması bağlamında önemli kazanımlara sahiptir" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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