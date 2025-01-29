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ETÜ, Artan Şiddet Olaylarına Çözüm Aramaya Başladı

ETÜ, Artan Şiddet Olaylarına Çözüm Aramaya Başladı
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Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, pozitif erkeklik rollerini merkez alarak artan şiddet olaylarına yönelik çözüm geliştirmeyi hedefleyen bir projeye TÜBİTAK desteği aldı.

ETÜ artan şiddet olaylarına çözüm arayacak.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Adem Kantar'ın yürütücülüğünü yaptığı "Pozitif Erkeklik, Saldırganlık ve Sosyal-Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkiler: Bir Çapraz Gecikmeli Boylamsal Panel Modeli Önerisi" başlıklı proje TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Artan şiddet olaylarına yönelik pozitif erkeklik rollerini merkeze alarak bir çözüm önerisi geliştirmeyi hedefleyen projenin danışmanlığını ise Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. İlhan Yalçın üstleniyor.

Proje toplamda 12 ay sürecek olup bir psikoloji lisans öğrencisi araştırma bursiyeri olarak görev alacak. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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