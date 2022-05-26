Etli AŞ Sofrası'nda yağmur duası yapıldı - Haberler

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Etli AŞ Sofrası'nda yağmur duası yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Bülent Şakir Okunakol - Yerel
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Etli AŞ Sofrası'nda yağmur duası yapıldıBURDUR Burdur'un Gölhisar ilçesi, Çeşme Mahallesi sakinleri ve hayırseverlerin katkılarıyla Etli AŞ İkramı ve devamında yağmur duası yapıldı.

Etli AŞ Sofrası'nda yağmur duası yapıldı

BURDUR Burdur'un Gölhisar ilçesi, Çeşme Mahallesi sakinleri ve hayırseverlerin katkılarıyla Etli AŞ İkramı ve devamında yağmur duası yapıldı.

Sabah erken saatlerde odun ateşi ile kazanlarda pişirilmeye başlanan etli aş; yemekli yağmur duasında katılımcılara ikram edildi. Gölhisar ilçesi, Çeşme Mahallesi sakinleri ve hayırseverlerin katkılarıyla tertiplenen etkinlikte, İlçe Müftüsü Fahri Başar ve din görevlileri tarafından dualar edildi, tekbirler getirildi, ilahiler söylendi.

Odun ateşinde pişen etli AŞ ikramında sonra katılımcılar ellerini semaya açarak yağmur için hep birlikte dua ettiler. Geniş bir katılımın olduğu etkinlik, duaların ardından sona erdi.

İhlas Haber Ajansı / Bülent Şakir Okunakol - Yerel

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