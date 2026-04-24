Etkinliklerde On-Chain biletleme dönemi başlıyor

Moca Network ve Biletinial arasında gerçekleştirilen iş birliği ile etkinlik sektöründe On-Chain biletleme dönemi başlıyor. Bu iş birliğiyle 6 milyon kullanıcı, doğrulanabilir kimlik verileri üzerinden güvenli ve kişiselleştirilmiş biletleme deneyimine kavuşacak.

Türkiye'nin biletleme platformu Biletinial, Moca Network ile stratejik ortaklık kurdu. Bu iş birliğiyle 6 milyon kullanıcı, doğrulanabilir kimlik verileri üzerinden güvenli ve kişiselleştirilmiş biletleme deneyimine kavuşacak. AIR Kit entegrasyonu sayesinde kullanıcılar Proof of Attendance kayıtları oluşturabilecek, VIP erişim ve çeşitli ödüllerden yararlanırken sektörün finansal sürdürülebilirliğine de katkı sağlanacak. Moca Network'ün AIR Kit yazılım geliştirme kiti (SDK), Biletinial platformuna entegre edilerek kimlik odaklı yeni nesil bir deneyim sunacak. Entegrasyon, Moca Network ekosistemiyle tam birlikte çalışabilirlik (interoperability) sağlayarak kullanıcıların farklı platformlar arasında avantajlardan faydalanmasına ve Biletinial uygulaması dışına taşan kullanım senaryolarına erişmesine imkan tanıyacak. Moca Network, Animoca Brands'in kimlik altyapısı olarak konumlanırken Moca Chain'in gelişimine de katkı sağlıyor. Bu ortaklık, SK Planet'in OK Cashbag, Oyunfor ve OneFootball entegrasyonlarının ardından merkeziyetsiz ve gizlilik odaklı kimlik çözümlerinin ana akım tüketici hizmetlerine entegrasyonunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Doğrulanabilir kimlik ve On-Chain biletleme modeli

Moca Network'ün AIR Kit çözümünün (evrensel hesaplar, dijital cüzdan ve kimlik modülleri dahil) entegrasyonu sayesinde kullanıcılar; doğrulanabilir katılım kayıtları (Proof of Attendance) toplayabilecek, kişiselleştirilmiş avantajlara ve oyunlaştırılmış sadakat ödüllerine erişebilecek.

Moca Network CEO'su Kenneth Shek, iş birliği kapsamında yaptığı değerlendirmede, "Biletinial, Türkiye'nin kültür ve eğlence ekosisteminde kritik rol üstleniyor. Merkeziyetsiz kimliğin bu platforma entegre edilmesi, Web3 teknolojilerinin gerçek dünyada benimsenmesi adına önemli dönüm noktasıdır. Yüksek hacimli ve ülke çapında hizmet veren bir platformda doğrulanabilir kimlik ve On-Chain biletleme modelini hayata geçirerek, kullanıcıların dijital kimlikleri üzerinde kontrol ve değer sahibi olduğu yeni deneyim sunuyoruz" dedi.

Veri odaklı katılım ve yeni gelir modelleri

İlk aşamada doğrulanabilir kimlik verileri; yaş doğrulama, coğrafi bilgiler, etkinlik katılım geçmişi, harcama alışkanlıkları ve eğlence tercihlerini kapsayacak.

Biletinial CEO'su Ulaş Uslu, yaptığı değerlendirmede, "Teknolojik inovasyonu odağına alan platform olarak; güvenli, verimli ve kullanıcı merkezli biletleme çözümleri geliştirmeye kararlılığımızın bir sonucu. Moca Network ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, etkinlik sektöründe dijital kimlik kullanımına yeni bir boyut kazandırıyor. Bu entegrasyon sayesinde operasyonel güvenliği artırırken, kullanıcılarımıza daha fazla kişiselleştirme, değer ve etkileşim imkanı sunacağız" ifadelerini kullandı.

Finansal sürdürülebilirlik ve Avrupa'ya açılan köprü

Biletinial Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Gündoğdu ise "İnovasyon odaklı büyüme stratejisinin en önemli adımlarından biri olan bu iş birliği, kullanıcılarımız için güven, konfor ve uzun vadeli değer oluşturuken, sektörün finansal sürdürülebilirliğine de doğrudan katkı sağlayacak. Uygulama ile kullanıcılarımız etkinliklere katıldıkça doğrulanabilir kimlik bilgileri kazanacak. Bu, kişiselleştirilmiş indirimler, VIP erişim ve oyunlaştırılmış ödüllerle daha zengin bir deneyim sağlarken; organizatörler ve sponsorlar için doğrulanabilir verilerle daha etkin yatırım kararları alma ve kampanyalarının gerçek katılım ile dönüşüm oranlarını ölçme imkanı sağlıyor. Türkiye'nin kültürel ekosistemini Avrupa'ya taşıyan güçlü bir köprü niteliği taşıyor" şeklinde konuştu.

Biletinial'ın 3 binden fazla mekan ve 3 bin 200'den fazla organizatörle çalışarak aylık ortalama 12,4 milyon kullanıcıya ulaştığı dikkate alındığında, bu entegrasyon Türkiye'nin kültürel ekosistemini Avrupa'ya taşıyan güçlü bir köprü olarak öne çıkıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı