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Etkili Hutbe Sunumu Yarışması’nın Aydın finali yapıldı

Etkili Hutbe Sunumu Yarışması’nın Aydın finali yapıldı
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ’Etkili Hutbe Sunumu Yarışması’nın Aydın İl Finali gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Etkili Hutbe Sunumu Yarışması'nın Aydın İl Finali gerçekleştirildi. Yarışmada Didim İlçe Müftülüğü'nden Halil Furkan Çalışkan birinci oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında din görevlilerine yönelik düzenlenen 'Etkili Hutbe Sunumu Yarışması'nın Aydın İl Finali, Külliye Camii'nde yapıldı. İl genelinden yarışmaya katılan din görevlileri, komisyon huzurunda gerçekleştirdikleri hutbe sunumlarında bilgi birikimleri, hitabet yetenekleri, diksiyonları, beden dili kullanımları ve etkili iletişim becerileriyle değerlendirildi. İl Müftü Yardımcısı Ahmet Tepe başkanlığındaki komisyonun yaptığı değerlendirme sonucunda Didim İlçe Müftülüğü'nden Halil Furkan Çalışkan birinci, Efeler İlçe Müftülüğü'nden Zahit Tunç ikinci, Nazilli İlçe Müftülüğü'nden Hayrullah Yiğit ise üçüncü oldu.

Program sonunda dereceye giren din görevlileri tebrik edilirken, yarışmaya katılan tüm personele gösterdikleri gayret ve katkılar dolayısıyla teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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