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Siirt'te Faruk'un ardından babasının da cansız bedenine ulaşıldı

Siirt'te Faruk'un ardından babasının da cansız bedenine ulaşıldı
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SİİRT'te dün suda cansız bedeni bulunan Faruk Santur'un (12) ardından başlatılan arama çalışmalarında, kayıp olan babası Ömer Santur'a (49) da ölü olarak ulaşıldı.

SİİRT'te dün suda cansız bedeni bulunan Faruk Santur'un (12) ardından başlatılan arama çalışmalarında, kayıp olan babası Ömer Santur'a (49) da ölü olarak ulaşıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Siirt-Eruh yolundaki Botan Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Balık tutmak için bölgeye giden bir aile, suda hareketsiz halde bir erkek çocuğu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, JASAT, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu sudan çıkarılan çocuğun, Faruk Santur olduğu belirlendi. Olay yerindeki incelemede, çocuğun babası Ömer Santur'un da kayıp olduğu tespit edildi. Ekipler, oğlunu kurtarmak için suya atlamış olabileceği değerlendirilen baba için arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarını sabah saatlerinde sürdüren ekipler, Santur'un cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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