Et ve Süt Kurumu Başkanı Mustafa Kayhan Diyarbakır'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

İzmir'de dün kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ın (56) cenazesi, karayoluyla memleketi Diyarbakır'a getirildi. Kayhan için merkez Bağlar ilçesindeki Odabaşı Bal Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınları, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kurumlar ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde konuşan Bakan Yumaklı, Kayhan'a Allah'tan rahmet diledi. Mustafa Kayhan'ın vatanına, milletine, vazifesine sadık olduğunu ve bunu ulvi bir görev olarak gördüğünü ifade eden Bakan Yumaklı, sakin kişiliğe sahip, mütebessim, mütevazi birisi olduğunu dile getirdi. Yumaklı, "İşiyle ilgili konularda son derece onurlu duruşu olan bir kardeşimizdi. Bakanlık ailesi olarak çok kıymetli ailesinin kederini yüreğimizde hissediyoruz. Rabbim kendilerine sabırlar ihsan eylesin, cennetinde buluştursun. Mustafa Bey'den razıyız, Rabbim de kendisinden razı olsun. Rabbim mekanını cennet, ruhunu şad eylesin" dedi.

İl Müftüsü Celal Büyük tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından dua okundu. Kayhan'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere Hani ilçesine uğurlandı.

İzmir'de dün T.B'nin (75) kullandığı 35 GB 7884 plakalı kamyonet, Kuşadası-Seferihisar karayolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde Mustafa Kayhan'a (56) çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Kayhan, kaldırıldığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. - DİYARBAKIR