Eşrefoğlu Rumi vefatının 554. yılında İznik'te anıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde, büyük alim ve mutasavvıf Eşrefoğlu Rumi Hazretleri, kabri başında anıldı.

Eşrefzade Cami bahçesinde Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Eşrefzade Abdullah Rumi Hazretleri'nin 554. ölüm yıl dönümü münasebeti ile düzenlenen anma ve anlama programında konuşan İznik Belediye Başkan vekili Zeliha Peşte, "Medeniyetimizin kültür kökleri ile bağ kurduğumuz bu mekan ve program hepimizi ziyadesiyle memnun etmektedir. İnşallah ameli salih olarak hepimizin defterlerine burada bulunduğumuz kaydolunur. Katılım ve teşrifleriniz için hepinize teşekkür ederim" dedi.

Eşrefoğlu Rumi'nin 14'üncü kuşaktan torunu Safiyüddin Erhan da, Eşrefzade Abdullah Rumi'nin hayatından örnek ve kesitler anlattı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara, "Bu seneki programın bir güzelliği, muhtelif liselerden gelen gençlerimiz, yavrularımız Eşrefoğlu Rumi programlarını burada gerçekleştirdi. Bunu da bu seneki anma programlarının güzel bir tecellisi olarak kaydedelim. İnşallah seneye bunların daha güzelini, daha şenlikli, renkli, canlı olanını tekrar edelim" diye konuştu.

Eşrefzade Cami İmam Hatibi Recep Topçuoğlu ve Müezzin Kayyım Osman Küçük, Eşrefzade Abdullah Rumi Hazretlerinin İlahi ve naatlarını okudu. Ardından İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş'ta Program sonunda dua ve niyazda bulundu.

Program sonunda da İznik Belediyesi tarafından günün anlam ve önemine binaen hazırlanan köfteli çorba katılanlara ikram edildi. - BURSA